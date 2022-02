KAA Gent stopt per direct samenwerking met spits Ilombe Mboyo

Ilombe Mboyo is niet langer spits bij KAA Gent. Na een turbulente periode besloot de Oost-Vlaamse club de samenwerking met de 34-jarige Mboyo nu eenzijdig te beëindigen. Dat maakte de ploeg zaterdag zelf bekend in een kort persbericht en op hun Twitteraccount.

De Belgische spits met Congolese roots kwam in januari in opspraak nadat hij opgepakt werd voor huishoudelijk geweld. De club gaf Mboyo daarvoor begin februari een allerlaatste waarschuwing, maar zet Mboyo nu toch aan de deur. In het persbericht staat de precieze reden hiervoor echter niet vermeld.

Afgelopen dagen werd zijn naam ook genoemd in een mogelijk matchfixingschandaal waardoor voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet ook nog een klacht indiende tegen onder meer Mboyo.

Mboyo kwam vorige zomer over van Sint-Truiden en speelde acht matchen voor KAA Gent waarin hij één doelpunt wist te maken. Hij speelde er eerder al van 2011 tot 2013. Daarnaast verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Charleroi (2009-2010), Kortrijk (2010-2011 en 2018-2021), Racing Genk (2013-2015), het Zwitserse Sion (2015-2017), Cercle Brugge (2017-2018) en het Saoedische Al-Raeed (2019). Mboyo telt ook drie selecties en twee caps voor de Rode Duivels (uit 2012).