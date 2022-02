Moeder en kind ontsnappen in Limburg: zware tak doorboort voorruit rijdende auto

Ze reed met de auto over de Kernielerweg toen een zware tak zich door de voorruit van de auto boorde. Die kwam pal in het midden van de wagen terecht en miste op een haar na de vrouw, maar ook haar zoontje die op een kinderzitje zat vooraan in de auto. “Op een fractie van een seconde was het gebeurd”, vertelt de vrouw. “Ik hoorde een slag en toen stak die tak in de auto. Deze kwam pal op de versnellingspook terecht”, aldus de bestuurster.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse.

bekijk ook

OVERZICHT. Ongeziene ravage: zo hard slaat storm Eunice toe in jouw provincie

Storm Eunice zorgt ook voor mooie momenten: man helpt bange bejaarde die brug niet durft oversteken

(ppn)