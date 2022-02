Autobestuurster overleden na achteraan inrijden op bus in Belsele

In Belsele, een deelgemeente van Sint-Niklaas, is een vrouw vrijdagavond om het leven gekomen nadat ze met haar wagen achteraan inreed op een bus van De Lijn. Het rijbewijs van de buschauffeur is ingetrokken voor 15 dagen, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op de Nieuwe Baan in Belsele. De vrouw in de wagen reed achteraan in op de bus van De Lijn. Het parket kwam ter plaatse met een verkeersdeskundige en een wetsarts. Het slachtoffer is vermoedelijk een Nederlandse vrouw geboren in het jaar 1995. De buschauffeur verkeerde in shock, zegt het parket. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van 15 dagen. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.