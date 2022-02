Van verkrachting beschuldigde modellenscout Jean-Luc Brunel dood aangetroffen in gevangeniscel

De Franse modellenscout Jean-Luc Brunel, die in opspraak gekomen was in de zaak rond Jeffrey Epstein, is zaterdag dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis. Hij zou zichzelf het leven ontnomen hebben, zo meldt BFM tv.

Gewezen modellenscout Jean-Luc Brunel (76) was een voormalig medewerker van de overleden Amerikaanse miljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zat al sinds december 2020 in een Parijse gevangenis nadat hij in twee zaken aangeklaagd werd. Hij werd beschuldigd van “verkrachting van een minderjarige ouder dan 15”, “seksuele intimidatie” en “mensenhandel van minderjarigen met het oog op seksuele uitbuiting”. Een model had hem er onder meer van beschuldigd haar in de jaren 90 verkracht te hebben toen ze nog maar 17 jaar was. Hij heeft dat zelf altijd ontkend.

Volgens de informatie van BFM tv heeft Brunel het verloop van de zaken niet afgewacht en heeft hij zich in de nacht van vrijdag op zaterdag verhangen in zijn gevangeniscel, zoals Epstein dat eerder ook deed. De cipiers troffen hem ’s ochtends dood aan. Er is een onderzoek ingesteld.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.