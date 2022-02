Gevaar voor vallende dakbedekking van kerk in Asse blijft: plein tot en met woensdag afgesloten

Het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Asse is zaterdagmiddag opnieuw opengesteld voor het verkeer. Enkel het Kerkplein aan de Sint-Martinuskerk blijft nog afgesloten. Dat meldt dienstdoend burgemeester Peter Verbiest. Vrijdagnamiddag werd het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente afgesloten nadat een deel van de dakbedekking van de kerktoren naar beneden was gevallen door het stormweer. Intussen is gebleken dat er geen gevaar is voor de stabiliteit van de toren zelf.

© rr

Storm Eunice hield vrijdagnamiddag lelijk huis in de Vlaams-Brabantse gemeente en zorgde ervoor dat een deel van de dakbedekking van de Sint-Martinustoren het begaf. Aan de noordflank van de toren verdween ongeveer twee derden van de dakbedekking.

“Daarbij raakte ook het dak van de sacristie beschadigd, en enkele ramen”, zegt dienstdoend burgemeester Peter Verbiest. “Een nabijgelegen werf liep ook schade op. We hebben daarop beslist een veiligheidsperimeter in te stellen, geen verkeer meer toe te laten in het centrum en een omleiding te voorzien. De bewoners in de directe omgeving van de kerk kregen de raad om hun woning niet te verlaten en weg te blijven van de ramen.”

Inspectie

Zaterdagvoormiddag werd de toren aan een inspectie onderworpen. Daaruit is gebleken dat de constructie van de toren zelf voldoende stevig is en niet dreigt in te storten. “Wel bestaat nog steeds het gevaar dat andere delen van de dakbedekking loskomen, zeker met de wind die nog op komst is”, gaat Verbiest verder. “Uiteindelijk hebben we besloten dat het verkeer opnieuw door het centrum van Asse kan, maar het Kerkplein blijft afgesloten. Daar kunnen geen wagens parkeren en de handelszaken rond het plein blijven gesloten. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zal de beschadigde flank van het torendak afgeschermd worden, in afwachting van een definitieve herstelling.”