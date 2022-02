Voorlopig geen wedstrijden in Ghelamco Arena, Stad Gent beveelt onderzoek naar beschadigd na stormweer

Bij het onderzoek moet vooral worden gekeken naar de dakstructuur van de Ghelamco Arena, waar vrijdag panelen losgerukt werden en op geparkeerde wagens terechtkwamen. “Tot het verslag van de brandweer en een extern expertisebureau er is kunnen er geen wedstrijden plaatsvinden”, meldt het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq.

De panelen beschadigden vrijdagnamiddag verschillende geparkeerde wagens. Niemand raakte gewond maar de schade aan het dak is aanzienlijk. Het dak van de Ghelamco Arena werd bij de storm Ciara in 2020 ook al vernield. Toen kwam een strook panelen van ongeveer 300 vierkante meter naar beneden.

© fvv

Wedstrijd tegen Seraing in het gedrang

De wedstrijd tussen KAA Gent en RFC Seraing, die vrijdagavond om 20u45 zou plaatsvinden, werd verplaatst naar woensdag, maar het is niet duidelijk of die datum gehaald wordt. “Het is al de tweede maal dat een stuk van het dak waait. Zowel brandweer als een extern expertisebureau met ingenieurs zullen een verslag maken, en tot dat verslag er is kunnen er geen wedstrijden plaatsvinden”, zegt het kabinet van de burgemeester.

De Pro League en KAA Gent bevestigen dat de wedstrijd pas kan plaatsvinden na goedkeuring door de lokale overheid en na inspectie van het stadion. De uitgestelde wedstrijd tegen RFC Seraing vindt plaats op woensdag 23 februari om 18.45 uur, “onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lokale overheid zijn goedkeuring heeft gegeven na een inspectie van de Ghelamco Arena”, zegt de Gentse voetbalploeg, na overleg met de lokale overheid en de rechtenhouder.