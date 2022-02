Eksaarde neemt afscheid van Roger Lambrecht, supporters Lokeren vormen erehaag

De hoofdkerk van Eksaarde liep aardig vol voor de uitvaartplechtigheid van Roger Lambrecht. De 90-jarige bandenmagneet overleed afgelopen dinsdag. Lambrecht werd in 1994 voorzitter van eersteklasser Sporting Lokeren, als opvolger van Gaston Keppens. Hij zou 25 jaar die functie waarnemen.

In de goed volgelopen Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Eksaarde zaten enkele coryfeeën uit het Belgische voetbal. Mensen die Roger Lambrecht van kortbij hadden meegemaakt. Ook Patrick en Richard Orlans, oud-sportief directeur van Sporting Lokeren Willy Reynders, enkele oud-spelers en een delegatie van het ‘nieuwe’ Sporting Lokeren met voorzitter Hans Van Duysen waren aanwezig.

Erehaag

De kleinkinderen van Roger Lambrecht beschreven in de dienst hun grootvader. Zoon Frank schetste wat later de karakteristieke levensloop die Roger Lambrecht erop na hield. “Wij, de kinderen, kregen deze week honderden berichten die getuigden van medeleven. Dat heeft ons veel plezier gedaan. Roger Lambrecht was uniek. Hij was geen gemakkelijk persoon. Niet voor zijn familie, werknemers of voor de medewerkers van zijn club. Hij was een ruwe bolster maar wel met een zeer blanke pit. Zo kon je hem het best omschrijven”, zei zoon Frank tijdens de uitvaartplechtigheid.

“Vakantie was een woord dat hem raar in de oren klonk maar op oefenkamp gaan met Sporting Lokeren of Europese uitmatchen van ‘zijn’ club , dat was iets anders. Voetbal was een deel van zijn leven. Maar ook zijn werk, de bandencentrales, was iets waar hij vol voor ging. Hij had het niet begrepen op theorieën. Hij was een doener. ‘Je moet me niet zeggen wat je allemaal gaat doen, toon me liever wat je al hebt gedaan’ was één van zijn vele gezegden die onze vader kenmerkten. Het voetbal bracht vreugde in zijn leven, net als lekker eten en mooie schilderijen. Hij streefde naar perfectie. Zo was vader”, aldus nog zoon Frank.

Na de dienst vormden enkele supporters van Sporting Lokeren een erehaag en applaudisseerden zij toen de kist in de lijkwagen geplaatst werd. Eksaarde en Lokeren nam op die manier waardig afscheid van Roger Lambrecht.