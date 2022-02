Storm Eunice eist dodelijk slachtoffer in Gent: man die zonnepanelen tegen hoofd kreeg, is overleden

Het ongeval gebeurde in de Poortakkerstraat, in Sint-Denijs-Westrem. — © DVH

De man die vrijdag in de Poortakkerstraat (Sint-Denijs-Westrem) enkele weggewaaide zonnepanelen tegen het hoofd kreeg, is zaterdagmiddag overleden. Dat bevestigt het parket.

Het slachtoffer, een man van 37 jaar uit de buurt van Merelbeke, werd vrijdagmiddag geraakt door enkele zonnepanelen die van het dak van een woning waren gewaaid. Hij werd bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij zaterdagmiddag aan zijn verwondingen.

De brandweer kwam gisteren ter plaatse om er zeker van te zijn dat er niet nog meer zonnepanelen van het dak zouden waaien.

Het is het tweede dodelijke slachtoffer van storm Eunice in ons land. In het West-Vlaamse Ieper overleed een man nadat hij in de jachthaven in het water viel.