Het verhaal van Micheline en Pierre, 74 jaar lang onze enige gouden Wintermedailles ooit: “Blij dat ik vandaag niet schaats”

74 jaar en 12 dagen. Zolang duurde het voor Bart Swings ons land opnieuw goud op de Olympische Winterspelen bezorgde. Zijn voorgangers én daarmee ook de enige andere Belgische winnaars van een gouden medaille ooit op de Winterspelen? Micheline Lannoy en Pierre Baugniet, die in 1948 naar goud schaatsten in Sankt Moritz. Een koppel dat geen koppel was, maar elkaar als tieners leerde kennen op een ijsbaan in hartje Brussel.