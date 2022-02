Een wedstrijd om snel te vergeten: Romelu Lukaku geraakt slechts aan zeven baltoetsen in zuinige zege op Crystal Palace

Romelu Lukaku beleefde tegen het Crystal Palace van bankzitter Christian Benteke een eerste helft om snel te vergeten. Onze landgenoot had slechts twee baltoetsen over de hele eerste helft, de aftrap inbegrepen. Ook in de tweede helft beleefde de Rode Duivel weinig plezier. Lukaku raakt in de hele wedstrijd slechts 7 keer het leer.

Romelu Lukaku heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer van Inter Milaan naar Chelsea. Na een schitterend seizoen bij Inter, waar hij de titel pakte en een van de absolute uitblinkers was, was Lukaku dan ook overtuigd om te slagen bij zijn droomclub Chelsea.

In Londen loopt het dit seizoen een pak minder vlot voor de spits. Het systeem van coach Tuchel helpt onze landgenoot daar ook niet echt bij. Na een goed WK voor clubs hoopte Big Rom in de Premier League ook terug goede prestaties neer te zetten. Maar tegen Crystal Palace speelde Lukaku een eerste helft om snel te vergeten. Onze landgenoot kwam in 45 minuten slechts tot twee baltoetsen, de aftrap meegerekend.

Op zoek naar beterschap in de tweede helft. Maar ook daar speelde Lukaku een onzichtbare partij. De Rode Duivel deed het met vijf baltoetsen beter dan in de eerste helft, maar nog steeds te weinig voor de topspits die Lukaku is.

Niet alleen Lukaku had het bijzonder lastig tegen Crystal Palace. Hakim Ziyech wist de Blues pas in het absolute slot te bevrijden. Zijn doelpunt was meteen goed voor de drie punten. Chelsea blijft zo na 25 speeldagen op 13 punten van leider Manchester City.