Jongeman in kritieke toestand na duw tijdens cafébezoek

De “Nacht van de Vrijheid” van vrijdag op zaterdag zorgde in Gent meteen voor een serieus incident. Een twintiger belandde namelijk in kritieke toestand in het ziekenhuis na een discussie op de Oude Beestenmarkt. Hij kwam lelijk ten val na een duw. De “duwer” mocht na verhoor beschikken.

Cafés liepen vol en mondmaskers mochten af. Vrijdagnacht werd aangekondigd als de “Nacht van de Vrijheid”. Maar in Gent liep het op de Oude Beestenmarkt al meteen danig uit de hand. Een twintiger verkeert namelijk in levensgevaar na een duw. Hij kwam slecht op zijn hoofd terecht. Pas enkele uren later bleek dat hij een hersenbloeding had opgelopen. Het parket bevestigt het incident.

De dader – zelf ook een prille twintiger – en het slachtoffer kregen het omstreeks 2 uur met elkaar aan de stok. De twee kenden elkaar naar verluidt niet. Er werd wat over en weer geroepen, maar de discussie raakte al snel verhit. De jonge dader gaf zijn rivaal daarop een duw, waarop hij verkeerd neerviel.

Kritiek

De ernst van de verwondingen was niet meteen duidelijk. De politie kwam ter plaatse en pakte de dader even op. Maar die mocht snel weer beschikken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht en daar bleek de jongeman een hersenbloeding te hebben. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar.

Omdat de toestand van het slachtoffer dan toch ernstig bleek te zijn, werd de jonge dader zaterdagmorgen toch door de politie opgepakt voor verhoor. Het parket besliste uiteindelijk om de jongeman niet voor de onderzoeksrechter te leiden. Hij mocht nadien dan ook terug beschikken. “Het ging om één ongelukkige duw. Er was geen sprake van een vechtpartij of iets dergelijks”, zegt Nino Darsalia, de advocaat van de man.