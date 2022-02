Muur Brugse gevangenis geveld door stormwind

Brugge

Door de hevige stormwind is ook de muur van één de vleugels van de Brugse gevangenis naar beneden gekomen. De muur paalt vlak aan de Expressweg in St. Andries en is vlak in het zicht van de voorbijrijdende auto’s. “Er is materiële schade. De Regie der Gebouwen is verwittigd en de komende dagen zou het hersteld moeten worden”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Volgens Van De Vijver vormt de afgebrokkelde muur geen veiligheidsrisico: “Eigenlijk gaat het over het esthetisch aspect. Het zijn de bakstenen tegen de betonnen muur die afgebrokkeld zijn. De gedetineerden komen daar niet in de buurt en hun activiteiten zullen dus ook niet in het gedrag komen.”

Het gaat niet om een buitenmuur, een mogelijkheid voor de gedetineerden om via die weg de gevangenis te verlaten, is er dus niet.