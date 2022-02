Zeven mensen al twee uur vast op 32 meter hoge attractie in Plopsaland

In Plopsaland zitten 7 personen al bijna een uur vast in de attractie Ride To Happiness op 32 meter hoogte. Volgens CEO Steve van den Kerkhof dreigt er geen gevaar maar het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren voor de ze uit de attractie zullen kunnen worden bevrijd.

Al een uur lang zitten zeven mensen vast op 32 meter hoogte in ‘The Ride to Happiness by Tomorowland’. Volgens de brandweerzone Westhoek gaat het om drie tieners en vier volwassenen. Drie van hen zijn Duitsers van 16, 21 en 23 jaar, aldus vrienden die niet mee op de attractie gingen. De attractie werd in juli 2021 geopend en is het is de allereerste ‘extreme spinning coaster’ in Europa.

Volgens CEO Steve van den Kerkhof is er contact met de mensen die vastzitten in de attractie. Er is intussen ook een crisiscel opgericht om de redding te coördineren. Alle hulpdiensten staan klaar om de personen op te vangen van zodra ze beneden zijn, dat laat de brandweerzone Westhoek zaterdagavond weten. Omstreeks 20 uur waren ook kettingzagen te horen, mogelijk zijn ze bomen aan het zagen om ruimte te creëren voor de reddingsoperatie.

Code geel

Het karretje van de attractie zou volgens van den Kerkhof stil zijn gevallen na de katapultatie, net voor de afdaling. Wat dit heeft kunnen veroorzaken is nog niet duidelijk. “We meten alle onze attracties, er is ook een windmeter. De wind zat goed, zelfs ver onder de waarden. Dus de situatie met de wind was oké. Wat de oorzaak was, is dus nog te bekijken”, zegt hij aan VTM Nieuws.

Het park is ondertussen gesloten. Aan de kust is het erg slecht weer. Het waait en regent hard. Sinds 17 uur is code geel van kracht aan de kust.

© Thijs Pattyn