Jaak Smeets ontslagen bij DPG Media na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Jaak Smeets, tot 2016 directeur-uitgever bij De Persgroep (nu DPG Media), werd destijds ontslagen na een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een podcast van een mediaondernemer in Nederland, meldt VRT NWS zaterdag. DPG Media, het mediabedrijf boven onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, bevestigt het nieuws.

In oktober 2016 besliste Smeets om de deur bij de Persgroep achter zich dicht te trekken. “Jaak Smeets heeft er na 21 jaar voor gekozen om het wat rustiger aan te doen. We staan voor heel wat nieuwe digitale projecten. Als Jaak ervoor gekozen had om deze nog te leiden, dan was hij weer vertrokken voor een traject van vele jaren”, luidde het toen.

VRT NWS meldt zaterdag dat het vertrek van Smeets te maken had met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt onder meer uit de podcast The Gygs van de Nederlandse mediaondernemer Yves Gijrath.

DPG Media, het bedrijf dat ontstond na de fusie van De Persgroep (Het Laatste Nieuws) en Medialaan (VTM), bevestigt het zaterdagmiddag. “Binnen DPG Media, zowel in Nederland als in België, gelden strikte regels inzake grensoverschrijdend gedrag, en al lang voordat dit een maatschappelijk thema werd. Toen er in het voorjaar 2016 op de Belgische redacties geruchten de ronde deden dat directeur Jaak Smeets zich hier toch aan bezondigd zou hebben, heeft het bestuur van DPG Media niet geaarzeld om een externe expert aan te stellen teneinde de juiste toedracht hiervan te duiden”, luidt het.

Formele klacht

Uit dit onderzoek is volgens DPG Media gebleken dat er in het verleden sprake was geweest van “een aantal ongepaste avances, maar dat deze evenwel niet van die aard waren dat zij een grond vormden voor een klacht”. De expert adviseerde niettemin dat een berisping zeker op zijn plaats was. DPG Media heeft Jaak Smeets hiervoor dan ook expliciet terechtgewezen.

In het najaar van 2016 ontving de preventie-adviseur van DPG Media echter een formele klacht met betrekking tot hetzelfde directielid. “Deze klacht heeft ertoe geleid dat de samenwerking met Smeets onmiddellijk werd beëindigd, zonder ontslagvergoeding”, aldus de reactie van DPG Media.

Het commercieel mediabedrijf benadrukt nog dat de betrokken medewerksters destijds uitdrukkelijk hebben gevraagd om over deze zaak niet te communiceren. “Deze vraag hebben we toen gerespecteerd, en wensen we ook nu zo goed als mogelijk te respecteren. We hebben in deze zaak de gevolgen voor alle betrokkenen immers zorgvuldig afgewogen.”

Tot slot wijst DPG Media erop dat deze zaak zich 6 jaar geleden afspeelde. “We hadden toen en we hebben nu heel duidelijke gedragsregels en ons bedrijf beschikt over een netwerk van professionele ondersteuning en vertrouwenspersonen, en over heel duidelijke protocollen om doortastend op te treden. Grensoverschrijdend gedrag wordt bij DPG Media op geen enkele manier getolereerd, en we zullen er alles aan doen om dergelijk gedrag te voorkomen en al onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden”, luidt het.