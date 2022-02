Kinrooi

Dierenliefhebbers zijn zaterdagochtend van uit heel Vlaanderen in konvooi richting Kinrooi gereden, waar ze 10.000 kilo hondenvoer, speeltjes en manden aan het asiel Dieren in Nood hebben gedoneerd. Het centrum vangt de verwaarloosde hondjes op die in Lanaken in beslag werden genomen.