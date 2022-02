Het jongetje dat rolschaatsen kreeg van de Sint maakt gouden olympische droom waar: “Veruit de aller-allerbeste: Bart Swings”

Op zijn zesde bracht Sinterklaas rolschaatsen ten huize Swings, op tv ontdekte hij dat er zoiets bestond als schaatsen op ijs. De 25 daaropvolgende jaren had het rastalent uit Herent maar één doel: olympisch kampioen worden. Bart Swings (31) – “Swings on Wings” – is in één klap onze grootste naoorlogse Olympiër. Bedaard naast het ijs, intelligente sluipschutter op schaatsen.