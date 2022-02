Prins Laurent en prinses Claire bezoeken jeugdfilmfestival JEF

Verre planeten bespieden of experimenteren met special effects: het kan allemaal op JEF, het festival voor jeugdfilm en nieuwe media, waar dit jaar wetenschap centraal staat. Bezoekers maken er tot 6 maart kennis met de nieuwste films maar kunnen ook zelf aan de slag in een groot medialab.

Onder het publiek dat kwam meegenieten van openingsfilm Ook muizen gaan naar de hemel waren ook prins Laurent en prinses Claire. Dat werd bijzonder op prijs gesteld door festivalpeter Ben Segers, momenteel zelf in de bioscoop met Dealer, en festivalmeter Jean Janssens, de hoofdrolspeelster uit de Ketnetreeks Gamekeepers.

“Ik was aangenaam verrast toen ik hoorde dat het prinsenpaar aanwezig zou zijn. Het toont aan dat ze achter het idee van dit festival staan. Heel chic dat ze dat doen”, vond Ben Segers, die een prettige babbel had met prinses Claire. “Over koetjes en kalfjes eigenlijk. De prinses is een heel gewone vrouw, met veel humor en de voeten op de grond. Heel leuk, met haar kan ik gerust aan de toog zitten in een bruine kroeg voor een fijn gesprek.”

Prinses Claire toonde zich al even joviaal naar de kinderjury van het festival. Op vraag van de kinderen begon ze meteen handtekeningen te zetten op hun festivalaffiches. Even later riep ze haar man erbij, om haar voorbeeld te volgen. Niet dat ze zich als filmsterren gedroegen. Ze waren bij JEF op uitnodiging maar schoven net als iedereen aan om een zakje snoep te vullen en dat werd netjes betaald aan de kassa. “Prins Laurent komt elk jaar. Heel leuk dat hij op deze manier het festival mee steunt”, oordeelde meter Jean Janssens.