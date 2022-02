Kortrijk-Zulte Waregem onderbroken doordat uitfans stoelen en vuurwerk op het veld gooien, hooligans gaan op de vuist

Essevee stond na een dramatische vertoning 5-0 in het krijt in het Guldensporenstadion en dat konden enkele heethoofden niet verkroppen. Ze vonden er dan maar niets beters op dan Bengaals vuurwerk en stoeltjes op het veld te gooien.

Ref Lawrence Visser kon dan ook niet anders dan de beide ploegen naar binnen sturen. Ook al omdat het eerder in de partij ook al gebeurde. De spelers probeerden Visser nog even op andere gedachten te brengen, maar die gaf geen krimp en stuurde iedereen naar binnen. Maar zelfs dat leek de Essevee-supporters niet deren, want zelfs nadat beide elftallen de kleedkamers opgezocht hadden, bleef er met de regelmaat van de klok met stoeltjes of Bengaals vuur gegooid worden.

Na een tiental minuten werd de partij hervat, maar Visser waarschuwde wel dat indien er nog iets gegooid zou worden, de wedstrijd definitief afgefloten zou worden.

Die waarschuwing viel in dovemansoren, want de boel ontaardde nu helemaal. Leden van de harde kern van Zulte Waregem repten zich immers naar het bezoekersvak, waarna het in de tribune tot een confrontatie kwam tussen beide supportersgroepen. Na een rondje ordinair vechten werden de beide supportersclans uit elkaar gehaald.

De wedstrijd kon worden hervat en uitgespeeld, maar de gebeurtenissen krijgen sowieso nog een staartje.