Uitbaatster crèche overleden baby was niet aanwezig op moment van feiten: “Plots belde haar vader: er is iets gebeurd”

De uitbaatster van kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in het Oost-Vlaamse Mariakerke is vrijgelaten. “Ze was haar eigen kinderen van school gaan halen toen het drama is gebeurd”, zegt haar advocaat. Haar vader, die ook al jaren werkte in de crèche, wordt aangezien als diegene die de baby mishandelde. Hij is aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.