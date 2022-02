De Amerikaanse president Joe Biden is ervan overtuigd dat Vladimir Poetin de beslissing genomen heeft om Oekraïne binnen te vallen “in de komende dagen”. Dat de Russische president net nu in WIt-Rusland ook “strategische oefeningen” met nucleaire raketten houdt, zorgt voor extra spanning. Intussen gooide de Oekraïense president Zelenski in München olie op het vuur.