Harry Kane bezorgt Tottenham zege tegen Manchester City met goal in 95ste minuut

Manchester City, met Kevin De Bruyne, heeft op de 26e speeldag van de Engelse Premier League met 2-3 verloren van Tottenham. Het beslissende doelpunt, de tweede treffer van Harry Kane, viel pas in de 95ste minuut. De Citizens leden hun eerste nederlaag in zestien competitiewedstrijden.

Dejan Kulusevski (4’) zette Tottenham al heel vroeg op voorsprong, iets voorbij het halfuur maakte Ilkay Gundogan (33’) gelijk. Met dank aan Harry Kane (59’) stonden de bezoekers op het uur weer voor. De zege leek binnen, tot Riyad Mahrez in de 92ste minuut gelijk maakte vanop de stip. Maar ook dan was het nog niet afgelopen. In de 95ste minuut trok Kane de zege over de streep voor Tottenham met zijn tweede treffer van de avond.

Opvallend is dat twee van de drie nederlagen die City dit seizoen al leed, tegen Tottenham waren. Ook op de openingsspeeldag in augustus haalden de Londenaars het met 1-0. In het klassement houdt leider City zes punten voorsprong over op Liverpool. Tottenham is zevende. (belga)