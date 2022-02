Een Amazon-medewerker in Duitsland stapelt pakjes in een vrachtwagen. Amazon hoopt ook in Vlaanderen voet aan de grond te krijgen. — © EPA-EFE

Met een eerste bezorgcentrum neemt e-commercereus Amazon ook in ons land thuisleveringen meer in eigen handen. Bpost, al jaren de vaste koerierdienst van Amazon in België, is gewaarschuwd. “Amazon doet het tegenovergestelde van twintig jaar geleden.”