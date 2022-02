Politie Ottawa ruimt ‘Vrijheidskonvooi’ op

In de Canadese hoofdstad Ottawa is de politie begonnen met het vrijmaken van de straten rond het parlementsgebouw. Die worden al drie weken geblokkeerd door truckers van het zogeheten ‘Vrijheidskonvooi’. De actie, begonnen uit protest tegen de ingevoerde vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs die uit de Verenigde Staten terugkeerden, was in een mum van tijd uitgegroed tot een actie tegen het coronabeleid van de Canadese premier Justin Trudeau.

Een en ander gebeurt niet zonder slag of stoot. De politie van Ottawa heeft intussen al meer dan 100 betogers opgepakt en een 30-tal voertuigen in beslag genomen. Eerder waren al twee leiders van de betoging gearresteerd. “Iedereen die zich onwettig op het protestterrein bevindt, kan worden gearresteerd”, waarschuwde de politie op Twitter. Volgens de politiechef ad interim van Ottawa loopt de hele operatie “zoals gepland”, maar kan ze nog wel een tijdje in beslag nemen: “We zullen dag en nacht werken tot het is voltooid.” Bij de hele operatie zijn honderden agenten betrokken.(krs)