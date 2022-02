Aanklager nazikopstuk Eichmann op 94-jarige leeftijd overleden

Gabriel Bach. — © picture alliance / dpa

Gabriel Bach, een van de aanklagers in het proces tegen nazi-kopstuk Adolf Eichmann, is vrijdag overleden. Dat hebben Israëlische media bericht. Bach werd 94. De oorzaak van zijn overlijden is niet duidelijk.

Eichmann geldt als een van de hoofdverantwoordelijken voor de moord op de Joden. Zijn proces startte in april 1961. Agenten van de Israëlische geheime diensten hadden de 'engel des doods' van Adolf Hitler het jaar voordien ontvoerd vanuit Argentinië. Na zijn veroordeling werd Eichmann geëxecuteerd door ophanging.

Bach wordt beschouwd als een van de grote strijders tegen het antisemitisme. Hij groeide op in Berlijn en ontvluchtte Nazi-Duitsland met zijn gezin in 1938. Hij streek in 1940 neer in wat toen Palestina was.

Bach studeerde rechten in Londen, ging daarna aan de slag op het Israëlische openbaar ministerie en was tussen 1982 en 1997 rechter aan het Hooggerechtshof. (blg)