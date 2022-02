Dode bij woningbrand in Lessen

Bij een woningbrand in Lessen, in de provincie Henegouwen, is zaterdagavond een dode gevallen. De woning werd volledig vernield door het vuur en de brandweer trof het levenloze lichaam aan van de bewoner.

“Bij onze aankomst stond de vrijstaande woning reeds in lichterlaaie en was het dak aan het instorten. In een van de kamers hebben we het levenloze lichaam aangetroffen van de bewoner van het huis. Het gaat om een gehandicapte man van 56 jaar. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid”, aldus Eric Stasik van de brandweer.