Charleroi-verdediger Ozornwafor is bij bewustzijn: “Eerste nieuws is geruststellend”

Opschudding tijdens Charleroi-Union. Bij een 0-2 stand voor Union werd spits Dante Vanzeir hardhandig vastgehouden door Valentine Ozornwafor. De spits ontplofte en sloeg de verdediger vol in het gelaat. De bonkige verdediger streek neer en greep minuten lang naar het gelaat. Vanzeir wist meteen hoe laat het was en mocht gaan douchen.

Ook Ozornwafor zou niet meer verder spelen. De verdediger werd op een draagbaar weggedragen. Charleroi meldt nu dat alles in orde is met de verdediger. Dat laat de club weten op hun twitterpagina.

“Het eerste nieuws over onze verdediger Valentine Ozornwafor is geruststellend. Na twee keer het bewustzijn te hebben verloren op het veld, is hij nu bij bewustzijn en blijft hij onder observatie, volgens het hersenschuddingprotocol.”