Rebic vermijdt blamage voor AC Milan, dat duur puntenverlies lijdt tegen rode lantaarn

Milan jaagt op zijn eerste landstitel in 11 jaar en kwam na vijf minuten op voorsprong dankzij de Braziliaan Junior Messias, die werd vrijgelaten door verdediger Theo Hernandez.

Maar Salernitana scoorde in de 29ste minuut tegen via Federico Bonazzoli en kwam na 72 minuten zelfs verrassend op voorsprong na een kopbaldoelpunt van de Bosnische spits Milan Djuric.

De euforie van de thuisploeg was van korte duur, want de Kroatische middenvelder Rebic scoorde in de 77ste minuut de gelijkmaker met een trap van buiten de zestien. Vier minuten eerder was Alexis Saelemaekers ingevallen.

Door het gelijkspel komt AC Milan op 56 punten, maar stadsgenoot Inter volgt op slechts twee eenheden en kan aan de leiding komen als ze zondag thuis winnen van Sassuolo.