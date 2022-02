Real Madrid wint van Alavés, Courtois houdt voor de tiende keer netten schoon

Real Madrid moest 63 minuten geduld uitoefenen voor het een gaatje vond in de defensie van Deportivo Alavés, maar dankzij de klasse van Marco Asensio lukte het en wist de leider in de Spaanse competitie met 3-0 te winnen. Thibaut Courtois hield voor de 10de keer in 25 competitiematchen zijn netten schoon.