Wat Courtois kan, kan ik ook én beter: Red Flames-doelvrouw Lemey stopt drie strafschoppen in Pinatar Cup

De Red Flames hebben zich zaterdag in het Spaanse Murcia voor de finale van de Pinatur Cup geplaatst. Nadat er in 90 minuten niet gescoord werd, versloegen ze Wales In een strafschoppenreeks met 3-1. Doelvrouw Diede Lemey stopte drie van vier Welshe elfmeters.

Ives Serneels koos voor een experimenteel elftal. In doel nam Lemey de plaats in van Nicky Evrard en met Sari Kees, Sara Wijnants, Marie Minnaert, Jill Janssens en Yana Daniels kwamen er nog vijf nieuwe namen in het team. Bij afwezigheid van Tessa Wullaert, die vrijdag de selectie geblesseerd verliet, kreeg Janice Cayman de aanvoerdersband om de arm.

In de eerste helft had Wales de beste kansen, maar hield Lemey de Flames met enkele knappe reflexen overeind. Na de pauze namen de Belgen het initiatief over. Minnaert zag de bal een keer op de paal en een keer op het dak van het Welshe doel belanden en ook Wijnants en de ingevallen Davina Philtjes kregen kansen. Zelf kwamen de Flames goed weg toen Megan Wynne een gevaarlijke voorzet niet in het doel kreeg.

In de finale nemen de Flames het dinsdag op tegen Rusland, dat Ierland met 1-0 versloeg.

