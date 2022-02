Verontwaardiging in China over moeder van acht kinderen die vastgeketend buiten zit tijdens de winter

In China is grote verontwaardiging ontstaan nadat beelden waren opgedoken van een moeder van acht kinderen die met een ketting om haar nek vastgehouden werd in een woning in de rurale provincie Jiangsu. De situatie werd tot viermaal toe onderzocht door de autoriteiten, die vonden dat het te verantwoorden was dat de vrouw vastgeketend buiten zat in bedenkelijke omstandigheden. Twee vrouwen die haar probeerden te bevrijden, zijn opgepakt.