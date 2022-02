13-jarige transgender mishandeld in Antwerpen: drie minderjarigen opgepakt

De politie van de zone Antwerpen Noord heeft drie minderjarigen opgepakt, omdat ze een 13-jarige transgender hebben mishandeld. De feiten werden gefilmd en beelden werden op sociale media geplaatst. De politie onderzoekt of de drie jongens nog gelijkaardige feiten hebben gepleegd.

De feiten dateren van bijna een week geleden en vonden plaats op een atletiekpiste in Kapellen. Op de beelden die op sociale netwerksite Instagram werden geplaatst, is te zien hoe een jongere door de drie verdachten met geweld van een bankje wordt gesleurd en geschopt. De jongens, gekleed in donkere ‘hoodies’, eisen dat het slachtoffer zijn excuses aanbiedt. Waarvoor het slachtoffer zijn excuses moet aanbieden, wordt niet duidelijk uit de beelden.

De zus van het slachtoffer, die de beelden ook heeft gedeeld, gaf wel een verklaring. Volgens haar werd haar broer mikpunt van geweld omdat hij “trans” is. “Hij is 13 en kan er ook niets aan doen dat hij in het verkeerde lichaam zit. Waar gaat dit naartoe.”

Aangifte bij politie

De ouders van het slachtoffer deden aangifte van de feiten bij de politie. Die kon drie betrokken geweldplegers identificeren en arresteren. “Het gaat om drie minderjarigen van 15 en 16 jaar”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “De jongeren werden voorgeleid en de jeugdrechtbank heeft maatregelen opgelegd.”

Het onderzoek naar de feiten gaat verder, want politie en gerecht sluiten niet uit dat het om meerdere feiten gaat. Mogelijk hebben de daders nog andere slachtoffers gemaakt. “Ze komen mogelijk nog in beeld voor minstens een gelijkaardig feit. Dat wordt nog onderzocht”, aldus de parketwoordvoerder. (jvda)