Wagen boort zich in transformatorhuis, hele buurt zit uren zonder stroom

Een hele buurt in Parike, deelgemeente van Brakel, heeft zondagochtend uren zonder stroom gezeten. Dat kwam omdat een wagen zich rond 4 uur zich in een transformatorhuis op de hoek van de Steenweg met Rameiveld boorde.

Als bij wonder raakte de bestuurder van de Volkswagen Passat niet gewond bij het spectaculaire ongeval. De man verloor even voor 4 uur de controle over het stuur van zijn wagen. Aan toegesnelde buurtbewoners vertelde hij dat hij even afgeleid was.

Het transformatorhuis stond op instorten nadat de wagen getakeld werd. — © edp

Fluvius kwam ter plaatse om een elektrogroup aan te sluiten om zo de buurt opnieuw van elektriciteit te voorzien. — © edp

Omdat de brandweer vreesde dat de hele cabine helemaal zou instorten als de auto getakeld werd, bleef de auto tot de ochtend in het gebouwtje steken. Brandweerpost Brakel kwam de gemetste cabine stutten.

In de omgeving zaten alle bewoners uren zonder elektriciteit. Fluvius startte ’s ochtends met werken om een elektrogroup te plaatsen en zo de mensen opnieuw van elektriciteit te voorzien. “Ons kopje koffie missen, is nog niet ergste”, vertelt een buurtbewoonster. “Ook onze verwarming werkt niet. Als de elektriciteit om vier uur deze ochtend uitgevallen is, dan zullen we ongeveer zes uur zonder gezeten hebben. Ik hoop dat de voedingsmiddelen in mijn diepvriezer niet ontdooid zijn.”

Eric De Pessemier