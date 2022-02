Zware stalbrand in Antwerpse manege, paard slaat op de vlucht en wordt aangereden

Bij manege en paardenfokkerij De Kempenhoeve in Olmen (Balen) is zaterdag een zware brand uitgebroken in een stal. De brandweer moest massaal uitrukken. De brand ging gepaard met hevige rook die mogelijk asbest bevatte.

De brand brak zaterdagnacht rond 23 uur uit in een paardenstal op de manege in de Kempenstraat in Olmen. Zodra de brand werd ontdekt werden de aanwezig paarden uit de stal gehaald. Een aantal paarden gingen op de loop. Een van de vluchtende dieren werd in een naburige straat aangereden en overleefde de klap niet.

De brandweer kwam snel met man en macht ter plaatse. Op dat moment stond de stal al in lichterlaaie. Door de wind was het heel moeilijk om de brand te bestrijden. Om 0.15 uur was de brand onder controle. Ondertussen werden de gevluchte paarden verzameld.

Bij de brand kwam ook mogelijk asbest vrij. Uit voorzorg moesten omwonenden ramen en deuren gesloten houden en eventuele ventilatiesystemen uitschakelen. (mto)