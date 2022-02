Zeven kinderen in Niger “per vergissing” gedood bij luchtaanval Nigeriaans leger

Bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op “gewapende bandieten” in de regio van Maradi in het zuiden van buurland Niger zijn vrijdag zeven kinderen “per vergissing” gedood. Dat heeft de gouverneur van deze regio zondag verklaard.

“Er was een vergissing met Nigeriaanse bombardementen die net aan de grens (met Niger) zijn ingeslagen en die slachtoffers hebben gemaakt op ons grondgebied in het dorp Nachadé. De slachtoffers zijn twaalf kinderen, van wie er zeven zijn overleden en vijf gewond geraakt”, zo verklaarde gouverneur Chaïbou Aboubacar, die zaterdag naar het dorp was afgezakt om zijn medeleven te betuigen.

Verscheidene gemeenten in de grensregio worden al jaren geteisterd door zwaarbewapende bendes uit de aangrenzende Nigeriaanse staten Katsina, Sokoto en Zamfara. Ze maken zich schuldig aan doelgerichte moorden en ontvoeringen met losgeld, belagen handelaars en stelen vee. Niger versterkt sinds 2018 de militaire patrouilles aan de grens om deze raids te beletten.

De denktank International Crisis Group sprak vorig jaar de vrees uit dat de onstabiele regio van Maradi ook een jihadistische broeihaard zou kunnen worden. In Niger zijn al jihadistische terreurgroepen actief in het zuidoosten, eveneens dichtbij Nigeria, en in het westen, nabij Mali.