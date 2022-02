Lachaert (Open VLD) ziet naast plan A en B ook een noodplan in dossier kernuitstap in geval van oorlog

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft zondagmiddag in VTM Nieuws gewaarschuwd dat er in het dossier over de kernuitstap naast het plan A (kernuitstap) en B (openhouden van 2 jongste kerncentrales) ook gedacht moet worden aan een noodplan indien er oorlog komt in Oekraïne.

Lachaert wees erop dat de discussie over het eventueel langer openhouden van de twee jongste kerncentrales al enkele weken woedde wegens de ontploffende energiefacturen, onder meer wegens de oorlogsdreiging rond Oekraïne. “Misschien komt er deze week nog een oorlog”, voegde hij eraan toe. Dus is er geen sprake van “business as usual”.

Naast het plan A en B moet er voor hem ook aan een noodplan, “een mix van A en B”, gedacht worden indien het tot een oorlog komt. Lachaert vindt dat er op Europees vlak een plan moet komen om af te geraken van het Russisch gas.

De Open VLD-voorzitter erkende dat het plan B ook niet alles oplost. Er is hoe dan ook gas nodig en er moet onderhandeld worden met de Europese Unie en met Engie.

Niet ideologisch

Lachaert benadrukte dat het dossier niet ideologisch is. “Niemand is een fan van kerncentrales die afval produceren”. Hij wil zonder oogkleppen naar het dossier kijken. Dat hij eerder de vraag over het openhouden van de kerncentrales afdeed als “een lijk dat men wilde reanimeren” pareerde hij zondag met “om de 2.000 jaar verrijst er een lijk en we naderen Pasen”.

Net als zijn partijgenoot, premier Alexander De Croo, wil de Open VLD-voorzitter niet weten van het voorstel van zijn N-VA-collega Bart De Wever om de kernuitstap te regionaliseren. “Laten we over ernstige dingen praten. Als we over regionalisering praten, blijft er nog één kerncentrale over. Als die stilvalt, brandt de lamp niet meer”, besloot hij.