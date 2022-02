Bondscoach Roberto Martinez kijkt uit naar Qatar: “Dit kan het beste WK ooit worden”

Het komende WK in Qatar (21 november - 18 december), dat voor het eerst in het najaar georganiseerd wordt, krijgt wereldwijd af te rekenen met felle kritiek, maar Roberto Martinez ziet toch ook een positieve kant aan het ‘winter-WK’.

“Er wordt altijd geklaagd dat we de spelers ter beschikking krijgen voor interlandvoetbal, op het moment dat ze vermoeid zijn”, vertelde de bondscoach eerder deze week in een interview met de Britse zender BBC. “Ik denk dat we in Qatar het beste WK of internationaal toernooi ooit zullen zien. Op het fysieke vlak zullen de spelers dan aan hun top zitten.”

Het WK werd verplaatst omdat het tijdens de zomermaanden te warm is in de golfstaat. Om het in november en december te laten plaatsvinden, moeten wel alle competities wekenlang stopgezet worden. “Op dat moment zitten we slechts enkele weken na de start van het seizoen en spelers hebben dan niet meer dan duizend minuten op de teller staan. Dat is het perfecte moment om hen internationaal voetbal te laten spelen.”

Met de Rode Duivels staat Martinez voor zijn tweede WK, na het historische brons van vier jaar geleden in Rusland. De WK-loting wordt op 1 april in Doha gehouden. Voor de Gouden Generatie wordt het zowat de laatste kans op een hoofdprijs.