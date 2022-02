Politie zoekt dader van vier grijpdiefstallen bij oudere vrouwen in Antwerpen

De eerste grijpdiefstal gebeurde op 12 februari 2021 omstreeks 15.30 uur. Een 65 -jarige dame werd lange tijd gevolgd door de verdachte, waarna hij haar handtas met geweld stal in de Lange Winkelstraat. Hij viel daarbij, maar slaagde er toch in te vluchten. Op 5 maart 2021 rond 14.35 uur sloeg de dader opnieuw toe in de Weggestraat in Merksem, waar hij de handtas van een 90-jarige vrouw met rollator stal in de inkomhal van haar appartement. De dag erna sloeg hij opnieuw toe om 15.51 uur. Toen werd een 91-jarige dame beroofd van haar handtas in de in de Jaak De Boeckstraat in Merksem. “De verdachte vluchtte ook deze keer weg in de Jaak De Boeckstraat. Dit is dezelfde vluchtweg als de dag ervoor. Mogelijk is de verdachte dus woonachtig in deze omgeving”, klinkt het bij de politie. Het vierde feit vond plaats op 9 maart 2021 omstreeks 15.10 uur aan de Houten Brug. Die dag werd een 87-jarige vrouw, toen ze op weg was om haar kleinzoon van school af te halen, het slachtoffer van een grijpdiefstal. De verdachte volgde de dame tot in een rustig steegje en rukte daar de handtas af. Een getuige zag de verdachte weglopen met de handtas en zette de achtervolging in, maar kon enkel de handtas recuperen.

De verdachte is een 1,75 à 1,80 meter grote en normaal gebouwde man tussen de 20 à 30 jaar oud. Hij heeft donker warrig haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Hij droeg bij de feiten in de Jaak De Boeckstraat en de Lange Winkelstraat een zwarte trainingsbroek met een witte onderbroken streep, een zwarte hoodie met een kap in camouflage motief en sportschoenen met een rood/roos Nike logo en zwarte zolen met een witte band erboven.

Van al die diefstallen zijn beelden via bewakingscamera’s. Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800-30.300.