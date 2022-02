Demir wil bevoorradingszekerheid en koopkracht niet op spel zetten voor kernuitstap

Demir onderschrijft de kritiek die de ondernemers afgelopen weken hebben gelanceerd tegen de plannen voor de kernuitstap. Ze verwijt haar federale collega Tinne Van der Straeten onder meer dat ze in 2020 de beslissing over de kernuitstap uitstelde tot november 2021, hoewel Engie toen reeds zegde dat dit te laat was. Daarna werd de uiteindelijke beslissing telkens uitgesteld tot 18 maart. “De nationale feestdag in Aruba? De verjaardag van de oplevering van het Atomium in Brussel? Het is me nog altijd niet duidelijk waarom Vivaldi wacht tot dan. En met mij talloze Vlaamse alleenstaanden, gezinnen en ondernemers”, aldus de N-VA-minister.

LEES OOK. “Een goede oplossing is er niet meer”: wat zijn de gevolgen als kerncentrales toch openblijven? En wat als ze sluiten? (+)

Voor Demir ligt de hamvraag niet voor op 18 maart, maar al sinds de start van Vivaldi: “Zijn we bereid om onze bevoorradingszekerheid en koopkracht op het spel te zetten om louter de anti-nucleaire gevoelens van Meyrem Almaci en Tine Van der Straeten te bevredigen? Mijn antwoord daarop is neen.”

En volgens Zuhal Demir antwoordt Tinne Van der Straeten hezelfde “als ze oprecht is”. “Omdat ze geen domme dame is en beseft dat haar ideologische beslissing de foute is. De goedkoopste energie voor de mensen, de bedrijven én ons klimaat, is de energie die we niet moeten importeren in een instabiele geopolitieke situatie”, besluit ze.