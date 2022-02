Bayern München zet scheve situatie tegen hekkensluiter helemaal recht met dank aan Robert Lewandowski

Bayern München heeft zondagmiddag meer moeite gekend dan gedacht met Greuther Fürth, de laatste in de Bundesliga met amper 13 punten. De bezoekers leidden aan de rust met 0-1, maar in de tweede helft gingen ze alsnog stevig kopje onder (4-1).

Even zag de situatie er benard uit voor de Duitse recordkampioen wanneer Hrgota de bezoekers op slag van rust op voorsprong bracht.

Maar Bayern München hield het hoofd koel en kwam in de tweede helft al snel op gelijke hoogte via Lewandowski. Iets voorbij het uur klom de thuisploeg op voorsprong na een eigen doelpunt van Gresbeck, en tien minuten voor tijd deed opnieuw Lewandowski de boeken helemaal toe. Choupo-Moting zette in het absolute slot nog de kers op de taart.

Dankzij de overwinning verstevigt Bayern zijn leiderspositie in de Bundesliga. Bayern telt nu 9 punten meer dan grote rivaal Borussia Dortmund, dat later vanavond wel nog in actie komt tegen Borussia Mönchengladbach.