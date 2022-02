Lummen/Oud-Heverlee

Tijdens de storm van vrijdag raakte een paard in Oud-Heverlee zwaargewond door een grote boom die op zijn schuilplaats viel. Het paard werd zondagochtend in de paardenkliniek in Lummen geopereerd. “De wonde van 40 centimeter diep was de ergste die ik ooit zag”, vertelt paardenchirurg Tom Mariën.