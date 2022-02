PSV houdt kloof met koploper Ajax intact, Vitesse kan vierde nederlaag op rij nog net afwenden

PSV heeft de kloof met leider Ajax zondag op de 23e speeldag van de Eredivisie opnieuw tot vijf punten gereduceerd. Het legde in het eigen Philips Stadion Heerenveen over de knie met 3-1.

Noni Madueke (13.) brak de ban voor de Eindhovenaren, Tibor Halilovic (36.) zorgde voor de Friese gelijkmaker. Na vroege goals in de tweede helft van Mario Götze (46.) en voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman (50.) was de wedstrijd gespeeld. Yorbe Vertessen kwam pas in de eerste minuut van de blessuretijd van de bank bij de thuisploeg, die tweede staat in het klassement met 52 punten.

Op hetzelfde tijdstip verloren Vitesse en Loïs Openda bij Utrecht alweer punten (1-1). De match werd vlak voor het halfuur zo’n kwartier stilgelegd wegens rellen. Supporters gooiden vanaf de tribunes vuurwerk op het veld. Het stond toen 1-0. Het is voor de Arnhemmers pas het eerste punt in vier speeldagen, waardoor ze ondertussen zijn afgegleden naar de zesde plaats met 37 punten.