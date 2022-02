Dortmund laat geen spaander heel van Mönchengladbach en scoort zes (!) keer, Axel Witsel komt niet van de bank

Borussia Dortmund wist wat het moest doen: eerder op de dag won Bayern München al, dus om de druk op de competitieleider toch ietwat op te voeren moest er gewoon gewonnen worden van Borussia Mönchengladbach, dat op een teleurstellende dertiende plaats vertoeft in de Bundesliga.

Dat dit niet het seizoen van Gladbach is, werd ook in de wedstrijd tegen Dortmund pijnlijk duidelijk. Aan de rust had Dortmund al een 2-0 voorsprong beet dankzij goals van Reus en Malen, maar in de tweede helft werd de uitploeg nog helemaal vernederd. Wolf, de 17-jarige Moukoko, Reus en Can deden in de tweede helft de netten trillen, goed voor een zware 6-0 eindstand. Gladbach incasseerde dit seizoen al 46 tegentreffers, enkel hekkensluiter Greuther Fürth doet slechter.

Bij Dortmund bleef Witsel de hele wedstrijd op de bank, Thorgan Hazard speelde 68 minuten. Meunier is geblesseerd en miste de partij, net als Haaland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dankzij de overwinning komt Dortmund opnieuw tot op zes punten van competitieleider Bayern, dat eerder op de dag al won van Greuther Fürth.

LEES OOK. Bayern München zet scheve situatie tegen hekkensluiter helemaal recht met dank aan Robert Lewandowski