Familie protesteert in de hoop dat verder gezocht wordt naar opvarenden van Spaanse vissersboot

De vissersboot met 24 mensen aan boord leed dinsdag schipbreuk ter hoogte van het Canadese eiland Newfoundland. Het is nog onduidelijk hoe het 50 meter lange schip kon vergaan. Mogelijk kwam er snel veel water aan boord doordat een golf de boot hard trof.

De Canadese hulpdiensten redden drie opvarenden en borgen negen lichamen. Er zijn nog twaalf vermisten. Enkele honderden mensen, onder wie familie en vrienden van de opvarenden, betoogden zondag in het Spaanse havenstadje Marin in Galicië. Ze eisen dat de Canadese hulpdiensten de zoektocht voortzet.

Spanje rouwt al enkele dagen om het overlijden van de schippers. In het parlement in Madrid werd woensdag een minuut stilte gehouden. De minister van Landbouw en Visserij sprak van “de grootste tragedie in onze vissector in 38 jaar”. De laatste grote ramp was in 1984, toen een boot bij de Canarische Eilanden verging. Hierbij kwamen 26 mensen om het leven.

