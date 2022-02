Voortaan alleen nog ‘Metamaatjes’ bij Facebook, maar dat veroorzaakt meteen hoongelach

In de laatste fase van zijn naamsverandering van Facebook in Meta, heeft oprichter en CEO Mark Zuckerberg doodernstig aangekondigd dat het bedrijf zijn medewerkers voortaan zal aanspreken als ‘metamates’, ‘metamaatjes’ zo u wil. Iets soortgelijks gebeurt wel vaker bij Amerikaanse bedrijven: Pinterest bijvoorbeeld noemt zijn mensen Pinployees, Accenture heeft het over Accenturions en Zappos over Zaponians. De achterliggende idee: zo’n eigen naam verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers, omdat collega’s elkaar als bijna-familie gaan zien.

Zuckerberg maakte dat bekend tijdens een virtuele bijeenkomst met alle medewerkers, waarin hij de nieuwe bedrijfswaarden van Meta besprak. De bewuste slagzin – “Meta, metamates, me” – die de nieuwe naam van de medewerkers vastlegt, leidde al meteen tot flink wat schampere opmerkingen. “Zo weten we meteen waar wij staan in de prioriteiten, helemaal achteraan”, klonk het bitter bij sommigen. Velen zagen er een doorslagje in van de leuze van de Amerikaanse Navy – ‘Ship, shipmate, self’ – en vroegen zich schertsend af of Zuckerberg nu ook militaire discipline zal eisen of zelfs de vlaggengroet zal invoeren. Anderen verwoordden het nog cynischer: “Zitten we nu op een zinkend schip?” De tijd dat Zuckerbergs medewerkers al zijn ideeën kritiekloos slikten als zoete koek, lijkt stilaan voorbij. (krs)