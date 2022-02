Union tot in play-offs zonder Vanzeir? Spits kan acht weken schorsing (of meer) krijgen na vuistslag aan Ozornwafor

Het kan zomaar dat competitieleider Union het tot in de play-offs zonder Dante Vanzeir (23) moet doen. In theorie kan de spits acht weken schorsing – of zelfs meer – krijgen na zijn vuistslag aan Charleroi-speler Valentine Ozornwafor.

Eerst het goede nieuws: uiteindelijk valt het verdict mee voor de verdediger van Charleroi. Hij verloor op het veld twee keer het bewustzijn, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar in de loop van de nacht al ontslagen. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een neusbeenbreuk en liep de huurling van Galatasaray ook geen hersenschudding op. “Hij ging even knock-out, maar hij is aan de beterhand”, klonk het gisteren bij Charleroi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat belet niet dat Vanzeir een zware schorsing boven het hoofd hangt na zijn drieste actie. De indicatieve tabel – de maatstaf voor straffen die de voetbalbond kan uitdelen – voorziet bij ‘een slag’ een minnelijke schikking van vier speeldagen, of een schorsing van twee tot acht matchen als Vanzeir wordt opgeroepen. Dat moet vandaag blijken. Als er verzwarende elementen zijn – en die zijn er bij deze case, gezien het flauwvallen van Ozornwafor –, dan kan van die vork afgeweken worden en is meer dan acht weken brommen een optie. In de reguliere competitie zijn er nog zes duels: Union houdt er maar beter rekening mee dat Vanzeir die allemaal mist.

Verontschuldigingen

Na afloop van de wedstrijd ging Vanzeir zijn verontschuldigingen aanbieden in de kleedkamer van de Carolo’s, een gebaar dat werd geapprecieerd. Ook vroeg Vanzeir het nummer van de Nigeriaan, om tevens persoonlijk sorry te zeggen aan zijn slachtoffer. Het is maar de vraag of de voetbalbond dat als verzachtende omstandigheden in rekening brengt. Union-trainer Mazzu, die door alle hectiek amper over de knappe 0-3-zege moest praten, verwees ook naar “het blanco strafblad van Dante”. “Zijn imago van ideale schoonzoon is Dante nu wel kwijt”, aldus papa Michel. “Maar jullie moeten er ook geen crimineel van maken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet alleen voor de speler, maar ook voor Union zijn de gevolgen groot. Vanzeir is een cruciale pion binnen het voetbal van Mazzu en vormt een prima duo met zijn spitsbroeder Deniz Undav. Die pakte tegen Charleroi overigens een domme vijfde gele kaart en er is er volgende week tegen Eupen evenmin bij. Mazzu moet dus puzzelen.

LEES OOK. Papa Michel verdedigt Union-spits Vanzeir na vuistslag: “Dit was fout, maar maak van Dante geen crimineel”