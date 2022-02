Al 44 jaar zijn ze hier niet op hun gemak: omwonenden Schipdonkkanaal leven al die tijd met angst plots huis en grond kwijt te zijn

Al 44 jaar lang leeft een duizendtal bewoners langs het Schipdonkkanaal met de dreiging van onteigening. Al even lang bestaan er plannen om het kanaal naar Zeebrugge te verbreden. Voor het eerst lijkt een oplossing in de maak. Al ligt de hoop van de bewoners ondertussen diep op de bodem van het kanaal. “Ze spelen al zo lang met onze ­voeten. We geloven niets meer. We mogen zelfs geen simpele veranda zetten.”