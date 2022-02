Lichaam van meisje (4) na meer dan een jaar gevonden

De politie van Kentucky in de Verenigde Staten heeft het lichaam gevonden van een vierjarig meisje dat al meer dan een jaar vermist werd. De moeder en haar vriend worden verdacht van moord op het kind.

De stoffelijke resten van Serenity McKinney werden vrijdag gevonden in struikgewas langs een kronkelende weg omringd door bossen in West Point, Kentucky. Haar verdwijning werd op 24 december 2020 gesignaleerd door haar grootouders. Veertien maanden lang stonden de speurders voor een raadsel. Serenity werd voor het laatst gezien in het ouderlijk huis, haar lichaam werd op een uur rijden van die plaats teruggevonden.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de vierjarige overleed, maar Serenity’s moeder en haar huidige vriend worden ervan beschuldigd haar te hebben vermoord. Ze zitten momenteel in hechtenis. Ze worden er ook van beschuldigd het lijk van de kleuter te hebben misbruikt.

Messenger

De grootouders, die haar verdwijning signaleerden, hadden in de herfst voor de laatste keer contact met Serenity’s moeder. Hun kleindochter hadden ze toen al een jaar lang niet meer gezien noch gehoord. Via messenger gaf Serenity’s moeder aan dat alles goed ging met de kleuter, maar dat vonden de grootouders niet voldoende, waardoor ze haar uiteindelijk als vermist opgaven.

Volgens de politie weigerde de moeder te helpen zoeken waarna ze ook verdween. Het koppel werd vorige week gearresteerd in Kansas.