De petitie ‘Keep the lights on’, die vorige week ondertekend werd door honderden ondernemers, heeft de studie offline gehaald waarin staat dat er een black-out volgt wanneer we alle kerncentrales sluiten in 2025. “Wij zijn voorstander van voortschrijdend inzicht”, zegt initiatiefneemster Françoise Chombar. “Als er eventueel fouten zijn gemaakt, zullen we die rechtzetten.”