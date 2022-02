Over vier weken blazen de Rode Duivels weer verzamelen voor twee oefenpotten tegen Ierland en Burkina Faso. Bondscoach Roberto Martinez zal alleen spelers met minder dan 50 selecties oproepen en misschien maar best ook. Het was dit weekend in het buitenland immers met een vergrootglas speuren naar Duivels die een zorgeloze basisplaats kenden. Een stand van zaken.