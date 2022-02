Getreiter voor kattenbeul Zouma in Premier League niet... van de poes

Sinds er begin deze maand een video opdook waarin West Ham-verdediger Kurt Zouma zijn kat schopte en sloeg, moet de Fransman het ontgelden.

Zijn poezen werden in beslag genomen door de dierenbescherming. Zijn club gaf hem een maximumboete van 300.000 euro, een bedrag dat bestemd is voor dierenrechtenorganisaties. Zouma blijft echter wel spelen. Ondanks fel protest wil trainer David Moyes “zijn best mogelijke elf” opstellen. Dat blijkt echter geen kat in ’t bakkie.

Tegen Newcastle (1-1) moest Zouma verdragen dat supporters in de tribunes hem treiterden met opblaasbare katten. Origineler was het gedrag van Newcastle-spits Chris Wood.

Die sloeg aan het miauwen wanneer Zouma in zijn buurt was. Een ploegmaat ging zijn beklag doen bij de scheidsrechter, maar de ref greep niet in. Alsof hij dacht: “Maak dat de kat wijs.”

BEKIJK DE BEELDEN. Ex-ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois gebruikt kat als voetbal

(kvu)